Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 290 050 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 290 050 солдат. Уничтожен 4 981 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 18 октября.

Сообщается, что погибли уже 290 050 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 981 танк, 9 420 боевых бронированных машин, 6 944 артиллерийские системы, 814 РСЗО, 547 средств ПВО, 319 самолетов, 323 вертолета, 5 301 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 534 крылатые ракеты, 20 кораблей/катеров, одна подлодка, 9 303 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 982 единицы специальной техники.

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