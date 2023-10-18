Мусульмане восстали после удара по больнице в секторе Газа, где погибли 800 человек

Главное: Нанесен удар по больнице в секторе Газа. Погибло 800 человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире.
Детали: Сегодняшний был нанесен удар по больнице в секторе Газа. Погибло, по последним данным, до 800 человек.
Это вызвало волну негодования в исламском мире. С резким осуждением Израиля выступили такие крупные региональные игроки как Саудовская Аравия и Турция. Также против Тель-Авива высказались правительства Иордании, Ирана, Сирии, Пакистана (единственная ядерная держава в исламском мире) и ряда других стран. В них начались массовые антиизраильские акции.