Мусульмане восстали после удара по больнице в секторе Газа, где погибли 800 человек

Главное: Нанесен удар по больнице в секторе Газа. Погибло 800 человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире.

Детали: Сегодняшний был нанесен удар по больнице в секторе Газа. Погибло, по последним данным, до 800 человек.

Это вызвало волну негодования в исламском мире. С резким осуждением Израиля выступили такие крупные региональные игроки как Саудовская Аравия и Турция. Также против Тель-Авива высказались правительства Иордании, Ирана, Сирии, Пакистана (единственная ядерная держава в исламском мире) и ряда других стран. В них начались массовые антиизраильские акции.

Сам Израиль заявляет, что удар якобы нанесла не его армия, а палестинские радикальные группировки — то ли намеренно, то ли по ошибке. Но, с учетом предыдущих жестоких бомбардировок, проводившихся Израилем все последние дни, пока информационный фон не в его пользу даже на Западе.

В США не высказывали прямых обвинений, но заявили, что Тель-Авив должен придерживаться правил ведения войны. А в Евросоюзе устами главы Евросовета Шарля Мишеля осудили Израиль за блокаду сектора Газа.