Подрыв Каховской ГЭС: ущерб достиг $14 млрд

Главное: Ущерб от подрыва Каховской ГЭС достиг уже 14 мррд долларов. Первоначальная оценка общих потребностей в восстановлении составляет более $5 млрд. Но она будет расти по мере более подробных оценок.

Детали: В результате уничтожения российскими агрессорами плотины Каховской ГЭС Украине был нанесен ущерб на общую сумму почти $14 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные отчета украинского правительства и ООН.

Указано, что прямой ущерб инфраструктуре и активам составляет $2,79 млрд, а размер ущерба превышает $11 млрд. При этом длительное влияние на окружающую среду является наибольшей проблемой, а прямые повреждения инфраструктуры и активов были наибольшими в энергетическом и жилом секторах.

Первоначальная оценка общих потребностей в восстановлении составляет $5,04 млрд, и ожидается, что эта цифра будет расти по мере более подробных оценок. Отмечено, что в краткосрочной перспективе на мероприятия по восстановлению в 2023/2024 годах понадобится 1,82 млрд долларов.

Оценка потребностей после катастрофы будет уточнена в рамках следующего раунда Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA), которую выполняют правительство Украины, ООН, Всемирный банк и Евросоюз.

В тему: Стало известно, какая страна поможет Украине восстанавливать Каховскую ГЭС.