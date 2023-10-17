США направили к берегам Израиля 2000 морских пехотинцев, — CNN

Главное: К берегам Израиля отправились 2000 морпехов США. Силы быстрого реагирования морской пехоты присоединятся к эскадре американских военных, отмечает СМИ.

Детали: США направили к берегам Израиля 2000 солдат быстрого реагирования морской пехоты. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова представителя министерства обороны США, знакомого с планом.

Силы быстрого реагирования морской пехоты присоединятся к эскадре американских военных кораблей у берегов Израиля.

Министр обороны Ллойд Остин накануне приказал подготовить группу военнослужащих к потенциальному развертыванию в Израиле для помощи в таких задачах, как медицинская и материально-техническая поддержка.

Однако приказ не означает, что войска обязательно будут развернуты, или кто-то из них будет участвовать в боевых действиях, если они отправятся в Израиль, заявили официальные лица в Пентагоне. Однако такое решение Остина сократило время развертывания, добавили там.

По словам официальных лиц, подразделение находится на борту десантного корабля USS Bataan, который сейчас находится в Оманском заливе.

В тему: США не будут направлять свои войска на Ближний Восток на фоне войны в Израиле.