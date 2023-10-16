Геннадий Гладков: умер автор музыки к фильму «Джентльмены удачи»

Главное: На 88 году жизни умер советский и российский композитор Геннадий Гладков, автор музыки к известным фильмам и мультфильмам.
Детали: Умер известный советский и российский композитор Геннадий Гладков. Ему было 88 лет.
Главное: На 88 году жизни умер советский и российский композитор Геннадий Гладков, автор музыки к известным фильмам и мультфильмам.
Детали: Умер известный советский и российский композитор Геннадий Гладков. Ему было 88 лет.
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