Геннадий Гладков: умер автор музыки к фильму «Джентльмены удачи»

Главное: На 88 году жизни умер советский и российский композитор Геннадий Гладков, автор музыки к известным фильмам и мультфильмам.

Детали: Умер известный советский и российский композитор Геннадий Гладков. Ему было 88 лет.

Геннадий Гладков работал над музыкальным мультфильмом Бременские Музыканты и его продолжением «По следам Бременских музыкантов», где он ещё и спел партию Глупого короля.

Гладков работал над такими шедеврами как «Малыш и Карлсон», «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Голубой щенок», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо» и др.

Всего музыка Гладкова звучит в более чем 110 фильмах.