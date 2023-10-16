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Новости > Геннадий Гладков: умер автор музыки к фильму «Джентльмены удачи»

Геннадий Гладков: умер автор музыки к фильму «Джентльмены удачи»

Агата Кловская
16.10.23 18:26
107
Геннадий Гладков: умер автор музыки к фильму «Джентльмены удачи»

Главное: На 88 году жизни умер советский и российский композитор Геннадий Гладков, автор музыки к известным фильмам и мультфильмам.

Детали: Умер известный советский и российский композитор Геннадий Гладков. Ему было 88 лет.

Геннадий Гладков работал над музыкальным мультфильмом Бременские Музыканты и его продолжением «По следам Бременских музыкантов», где он ещё и спел партию Глупого короля.
 
Гладков работал над такими шедеврами как «Малыш и Карлсон», «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Голубой щенок», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо» и др.
 
Всего музыка Гладкова звучит в более чем 110 фильмах.

Тэги: культура, Геннадий Гладков

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