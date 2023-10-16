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Новости > Напасть в Италии: местных жителей атакуют опасные комары

Напасть в Италии: местных жителей атакуют опасные комары

Александр Панько
16.10.23 16:30
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Напасть в Италии: местных жителей атакуют опасные комары

Главное: Комары активизировались в Италии. Местные ученые бьют тревогу.

Детали: В Италии активизировались опасные комары. Как пишет издание Corriere della Sera, местные ученые уже бьют из-за этого тревогу, так как насекомые способны переносить смертельно опасные заболевания.

Говорится, что оживились комары из-за аномально теплой погоды в стране.

Поясняется, что это тигровые комары, принадлежащие к виду Aedes albopictus – они были обнаружены в Италии еще в 1990-м году, после чего разлетелись по соседним странам.

Руководитель сектора медицинской энтомологии и зоологии Центра экологии сельского хозяйства области Эмилия-Романья Ромео Беллини сказал: «Используя систему ловушек для их яиц, мы выявили увеличение их количества на 30%. Присутствие комаров тесно связано с температурой, а не с количеством осадков, поскольку в городе им так или иначе удается находить воду».

По его словам, комары, как и все другие насекомые, живут не согласно календарю, а в соответствии с погодными условиями.

Сообщается, что при высоких температурах циклы размножения кровососущих продолжаются с той же частотой, что и летом, а период их зимней диапаузы (спячки) откладывается.

В публикации сказано, что такая активность комаров привела к тому, что власти многих итальянских городов были вынуждены в октябре принять чрезвычайные меры по дезинсекции.

Так, мероприятия по борьбе с кровососущими комарами были проведены в Форли, Барлетте и Мессине.

Эксперты подчеркивают, что такие насекомы могут переносить некоторые смертельно опасные заболевания, такие как лихорадка денге, вирус Зика и лихорадка чикунгунья.

Информируется, что согласно последнему бюллетеню Высшего института здравоохранения Италии, по состоянию на 9 октября были зарегистрированы 261 подтвержденный случай лихорадки денге, семь случаев вируса Зика и четыре случая чикунгуньи, а также 42 случая нейроинвазивной инфекции.

Кроме этого, уверяют специалисты, есть признаки того, что переносчиками лихорадки денге как раз и являются комары, обитающие в Италии.

При этом ученые связывают происходящее с климатическими изменениями и выросшей устойчивостью комаров в результате мутаций.

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Тэги: здоровье, мир, Италия, комар

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