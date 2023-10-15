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Новости > ФК «Кривбасс» лишился без двух сотрудников: они сбежали в Европу

ФК «Кривбасс» лишился без двух сотрудников: они сбежали в Европу

Агата Кловская
15.10.23 20:17
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ФК «Кривбасс» лишился без двух сотрудников: они сбежали в Европу

Главное: Мужчины женского ФК «Кривбасс» сбежали из команды во время поездки в Европу.

Детали: Сотрудники-мужчины женского ФК «Кривбасс» скрылись в Европе, решив не возвращаться в Украину, рассказал каналу КДК журналист Сергей Болотников.

По его словам, беглецы — это SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев. В составе делегации женской футбольной команды они уехали в Европу, где шла подготовка к матчам женской Лиги чемпионов. А там самовольно покинули расположение команды.
 
Об их бегстве «Кривбасс» сообщил полиции, Министерству спорта и Госпогранслужбе Украины.
 
В тему: Напомним, это уже не первый случай не возвращения в Украину военнообязанных, которые выезжают за границу вместе с футбольными клубами. В пятницу сообщалось, что футболист «Шахтёра» Александр Распутько сбежал в Россию после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии и попросил там политического убежища.

Тэги: спорт, мобилизация, ФК «Кривбасс»

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