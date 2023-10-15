ФК «Кривбасс» лишился без двух сотрудников: они сбежали в Европу

Главное: Мужчины женского ФК «Кривбасс» сбежали из команды во время поездки в Европу.

Детали: Сотрудники-мужчины женского ФК «Кривбасс» скрылись в Европе, решив не возвращаться в Украину, рассказал каналу КДК журналист Сергей Болотников.

По его словам, беглецы — это SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев. В составе делегации женской футбольной команды они уехали в Европу, где шла подготовка к матчам женской Лиги чемпионов. А там самовольно покинули расположение команды.

Об их бегстве «Кривбасс» сообщил полиции, Министерству спорта и Госпогранслужбе Украины.