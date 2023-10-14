Лех Валенса: Не исключаю возможности гражданской войны в Польше

Главное: Лех Валенса в интервью французскому журналу раскритиковал правящую польскую партию «Право и справедливость». Валенса заявил, что его стране грозит гражданская война.

Детали: 15 октября в Польше пройдут исторические, «ключевые» выборы, пишет Le Point. Бывший польский президент Лех Валенса в интервью французскому журналу рассказывает о сдвиге Польши в сторону «иллиберализма».

Критикуя правящую партию «Право и справедливость», которая, по его словам, может только «раздавать деньги, чтобы заставить людей поверить в политическую систему».

Валенса заявил, что его стране грозит гражданская война из-за парламентских выборов.

«Ситуация серьезная. Я не исключаю возможности гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что будет применено оружие», — предупредил он.

По мнению политика, «такой бунт» возможен не только в Польше.