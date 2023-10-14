Роберто Савиано: автор романа «Гоморра» назвал Мелони «сволочью» и может сесть в тюрьму

Главное: Знаменитый итальянский писатель, автор романа «Гоморра», Роберто Савиано может сесть в тюрьму за то, что назвал Джорджу Мелони «сволочью».

Детали: В Италии антимафиозный автор Роберто Савиано может сесть в тюрьму за то, что назвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони «сволочью». Об этом сообющает The Guardian

«Тот факт, что иск был инициирован Мелони, является опасным предупреждением для писателей и журналистов, предполагая, что их слова могут привести к длительным судебным тяжбам, финансовому напряжению, эмоциональному стрессу и возможному тюремному заключению», — заявили во всемирной ассоциации писателей Pen International.

Роберто Савиано грозит до трех лет заключения, если его вина будет признана уголовным судом Рима.

Справка: Роберто Савиано — итальянский писатель и журналист, получивший всемирную известность благодаря роману-репортажу «Гоморра», переведённому на 42 языка. По мотивам книги снят одноимённый фильм Маттео Гарроне, номинированный на премию «Оскар»-2008, а также одноимённый сериал.