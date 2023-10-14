Педро Баррьентос: арестован убийца певца Виктора Хары, его разыскивали больше 50 лет

Главное: Задержан офицер Педро Баррьентос, который после пыток убил чилийского певца и коммуниста Виктора Хара.Со дня преступления прошло уже больше 50 лет.

Детали: В США задержан и готовится к экстрадиции на родину убийца чилийского певца Виктора Хары бывший армейский офицер Педро Баррьентос.

Именно он в раздевалке баскетбольного стадиона «Чили» в Сантьяго (ныне стадион им. Виктора Хары) превращенного после военного переворота в концлагерь, после пыток и издевательств, «играя» с Виктором в «русскую рулетку» выстрелил ему в голову и приказал солдатам добить его. Виктор Хара являлся коммунистом и был известен как бард, театральный режиссер и один из ярчайших представителей чилийской культуры.

В 1990 г, когда в Чили началось преследование палачей диктатуры, Педро Баррьентос бежал в США и получил там гражданство. Его роль в преступлении была установлена благодаря работе чилийских журналистов и в 2012 г Чили попросила США о его экстрадиции.

В 2016 г суд Майями признал Педро Баррьентоса виновным и в июле этого года он был лишен гражданства США.

Со дня преступления прошло уже больше 50 лет, но, благодаря усилиям множества людей из разных стран, долгожданное правосудие все-таки свершится. А песни Виктора Хара продолжат звучать над миром, делая его и нас немного лучше.