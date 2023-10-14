Лорд Майлз: экстремальный блогер после афганского плена едет в Израиль

Главное: Экстремальный блогер Лорд Майлз подружился с талибами и даже смотрел вместе с ними фильм «Барби».

Детали: Ютубера, который был в плену у талибов целых 8 месяцев, отпустили на свободу. Лорд Майлз (Lord Miles) — видеоблогер, который называет себя «опасным туристом» и путешествует по самым опасным местам мира.

В начале года Лорд Майлз отправился в Афганистан и попал в плен к талибам. После этого парень не выходил на связь, и многие посчитали его мертвецом.

Однако недавно Лорд Майлз вышел на связь в Твиттере, выложил селфи с «похитителями» и рассказал о том, что подружился с командирами, ужинал с начальством и даже смотрел вместе с ними новый фильм Барби.

Сейчас Лорд Майлз пытается продать журналистам эксклюзивные фото из плена, а затем подумывает отправиться в Израиль.