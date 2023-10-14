Пчелы помогут разминировать Украину

Главное: К разминированию в Украине хотят привлечь пчел. С такой инициативой выступил МИД Украины.

Детали: МИД объявил о запуске проекта «Мед минных полей»: в его рамках будут собираться средства на разминирование Украины. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Согласно идее проекта, во избежание контакта с минами дроны будут засевать заминированные сельскохозяйственные поля специальной смесью медоносных трав. После этого нектар будут собирать пчелы, которым тоже не страшны мины.

Украинские дипломаты будут брать мед минных полей на встречи и в международные визиты, дарить его дипломатам и публичным лицам во всем мире, привлекая внимание международной общественности к теме заминированности Украины и собирая средства на решение этой проблемы.