Джиджи Хадид: Хотя у меня есть мечты о палестинцах, они не предполагают вред евреям

Главное: Супермодель Джиджи Хадид заявила, что быть палестинцем не значит быть антисемитом.

Детали: Известная супермодель Джиджи Хадид, которая является дочерью палестинского застройщика Мохамеда Хадида, заявила у себя в Instagram, что быть про-палестинцем не значит быть антисемитом.

«Мои мысли со всеми, кого затронула эта неоправданная трагедия, и каждый день этот конфликт уносит жизни невинных людей, среди которых слишком много детей. Я испытываю глубокое сочувствие и скорбь по поводу палестинской борьбы и жизни в условиях оккупации, это ответственность, которую я несу ежедневно. Я также чувствую ответственность перед своими еврейскими друзьями. Хотя у меня есть надежды и мечты о палестинцах, ни одно из них не предполагает вреда, причиненного еврею», — заявила Джиджи Хадид.

Ее младшая сестра, супермодель Белла Хадид, которая известна как одна из ярых противников Израиля, пока молчит.

Обеих сестер Хадид начали жестко хейтить в комментариях под фото в социальных сетях.

Те, кто поддерживают Израиль, спрашивают, поддерживают ли Джиджи Хадид Палестину до сих пор.

Достается Джиджи Хадид и от тех, кто поддерживает Палестину за то, что Белла Хадид и Джиджи Хадид не говорят о ситуации в секторе Газа.