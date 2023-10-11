Министр финансов США сообщила важную новость для Украины

Главное: Поддержка Украины и Израиля – главный приоритет для США. Об этом сказала министр финансов страны Джанет Йеллен.

Детали: Министр финансов США Джанет Йеллен сделала важное заявление. По ее словам, поддержка Украины и Израиля – главные приоритеты для администрации президента Джо Байдена.

Чиновница на пресс-конференции в Марракеше информировала: «Финансирование для Украины, военная и экономическая поддержка, прямая бюджетная поддержка, вместе с ресурсами для Израиля, являются несомненными основными приоритетами администрации Джо Байдена».

Она добавила: «Мы совершенно ясно дали это понять конгрессу, и мы считаем, что есть значительная поддержка со стороны обеих партий по этим вопросам».

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