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Новости > Контрнаступление Украины: ситуация на фронтах начала накаляться

Контрнаступление Украины: ситуация на фронтах начала накаляться

Александр Панько
11.10.23 10:38
128
Контрнаступление Украины: ситуация на фронтах начала накаляться

Главное: Контрнаступление украинских военных продолжается. Стало известно, какова ситуация на фронтах.

Детали: Украинское контрнаступление продолжается. Генштаб ВСУ поведал о ситуациях на фронтах на среду, 11 октября.

Так, за минувшие сутки в сумме произошло 108 боевых столкновений. Россияне нанесли два ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам.

При этом в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

В то же время, на Северском и Слобожанском направлениях армия России сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Кроме этого, в зоне ответственности ОСГВ Хортица на Купянском направлении ВСУ отразили более тридцати атак россиян в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском – продолжают сдерживать наступление оккупантов в районах Макеевки и Дибровы Луганской области.

Стало известно, что на Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки россиян в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также украинские военные продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клищиевки и восточнее Андреевки.

Украинцам поведали, что в зоне ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском направлении россияне силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. ВСУ отразили все атаки и не допустили потерь рубежей и позиций.

Сообщается, что на Марьинском направлении за прошедшие сутки ВСУ успешно отразили более десяти атак России в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Информируется, что на Шахтерском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия возле Золотой Нивы и Володиного Донецкой области.

Отмечается, что на Запорожском направлении ВСУ сдерживают россиян в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области.

Говорится о том, что ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, улучшили тактическое положение в районе западнее Работино Запорожской области. Украинские военные наносят российским войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

Резюмируется, что в зоне ответственности ОСГВ Одесса на Херсонском направлении украинские войска ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

В тему: США могут объединить военную помощь Украине и Израилю.

Тэги: общество, Россия, война, контрнаступление, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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