54 гривны за доллар: МВФ спрогнозировал курс на ближайшие годы

Главное: МВФ прогнозирует, что в 2028 году в Украине будет курс 53,9 гривны за доллар.

Детали: МВФ озвучил свой прогноз курса доллара к гривне на ближайшие годы.

Выглядт прогноз так:

— в 2023 году — 37,5 гривны за доллар;

— в 2024 году — 41,4 гривны за доллар;

— в 2025 году — 46 гривен за доллар;

— в 2026 году — 48,9 гривны за доллар;

— в 2027 году — 51,3 гривны за доллар;

— в 2028 году — 53,9 гривны за доллар.

Напомним, что в бюджете на 2024 год заложен курс доллара на уровне 41,4 гривны.

В тему: Недавно Нацбанк Недавно Нацбанк отменил фиксацию гривны.