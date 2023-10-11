54 гривны за доллар: МВФ спрогнозировал курс на ближайшие годы

Главное: МВФ прогнозирует, что в 2028 году в Украине будет курс 53,9 гривны за доллар.
Детали: МВФ озвучил свой прогноз курса доллара к гривне на ближайшие годы.
Выглядт прогноз так:
Главное: МВФ прогнозирует, что в 2028 году в Украине будет курс 53,9 гривны за доллар.
Детали: МВФ озвучил свой прогноз курса доллара к гривне на ближайшие годы.
Выглядт прогноз так:
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