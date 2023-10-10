Грипп и ОРВИ атакуют киевлян

Главное: В Киеве начался эпидемический сезон гриппа и ОРВИ. За прошедшую неделю в столице зарегистрировали 9,5 тысячи больных, госпитализированы 109 человек.

Детали: В Киеве начался эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом 10 октября сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения.

Отмечается, что за прошедшую неделю (2 — 8 октября) в столице зарегистрировано 9519 больных гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Среди них 5786 детей (62,8%).

Госпитализированы 109 человек: 25 детей и 84 взрослых.

Коронавирус обнаружили у 387 человек, из них госпитализированы 29. Четверо взрослых больных находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, еще двое скончались от осложнений.

В центре добавили, что в настоящее время недельная заболеваемость ниже эпидемического порога в 2,5 раза.

В тему: В Украине растет количество случаев коронавируса.