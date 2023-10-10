МВФ дал прогноз численности населения Украины на следующие пять лет

Главное: МВФ спрогнозировал показатели численности населения Украины в 2024 году и в течение следующих четырех лет.

Детали: Международный валютный фонд прогнозирует постепенное возвращение беженцев в Украину, однако часть беженцев останется за границей. Об этом сообщает World Economic Outlook.

По данным МВФ, население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,8 млн человек, в 2023 году — до 33,2 млн человек.

Прогноз МВФ предусматривает следующие показатели численности населения:

— 2024 год — 33,7 млн человек;

— 2025 год — 34,7 млн человек;

— 2026 год — 35,0 млн человек;

— 2027 год — 35,9 млн человек;

— 2028 год — 36,1 млн человек.

В тему: Озвучена предположительная численность населения Украины по состоянию на апрель нынешнего года.