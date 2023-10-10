Более тысячи абонентов под Киевом остались без света

Главное: Под Киевом более тысячи абонентов остались без света. Названа причина.

Детали: В Киевской области без электроэнергии остаются 1,2 тысячи абонентов. Причина тому — неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает Правительственный портал.

«Из-за неблагоприятных погодных условий остаются обесточенными 49 населенных пунктов в Донецкой, Киевской, Сумской, Черниговской областях. Большинство из них — в Киевской области, где остаются без света 1,2 тыс. потребителей», — говорится в сообщении.

Из-за обстрелов без света остается также часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

«Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности», — отмечают на портале.

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