Экс-футболист сборной Украины в жесткой форме обратился к депутатам

Главное: Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Алиев обратился к народным депутатам Александру Куницкому и Артему Дмитруку.

Детали: Александр Алиев обратился к народным депутатам Украины Артему Дмитруку и Александру Куницкому. Напомним, политиков обвиняют в избиении молодого человека на улице. Полиция начала проверку инцидента.

Бывшего полузащитника Динамо и сборной Украины такая реакция правоохранительных органов не успокоила. Экс-футболист, ныне служащий в ВСУ, пообещал лично разобраться в ситуации, потому что пострадавший также был военным.

«Я хотел бы сказать о той ситуации, которая происходила два дня назад, об этих уродах, нардеповцах Куницкого и Дмитрука, или как там их, не помню. То, что они взяли и избили человека. В первую очередь, это был военный пацан, наш пацан, штурмовик... Эти твари начали себе позволять очень много. Еще хочу сказать о „Котлете“ Коле Тищенко. Вы что, твари, творите? Вы думаете, вам это все так просто сойдет с рук? Нет. Я специально уехал записать видео. Я не стану говорить, где я находился. Сейчас я нахожусь в Изюме, потому что здесь есть Интернет. Вы, черти, вообще обнаглели? Я думаю, скоро вам все это аукнется. Вы меня, думаю, услышали», — сказал Алиев на своей странице в Іnstagram.

Напомним, что сам Дмитрук заявил, что молодоцй человек, с которым у него возник инцидент, оказался представителем мошеннического кол-центра, который попытался украсть телефон у коллеги Дмитрука и угрожал им ножом.

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