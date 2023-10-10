Киевлян предупредили об опасности из-за ухудшения погоды

Главное: В Киеве предупредили об опасности из-за ухудшения погоды. В столице был объявлен I уровень опасности.

Детали: В Киеве ожидается ухудшение погодных условий из-за снижения температуры, и в ночное время прогнозируются заморозки в воздухе. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву», — говорится в объявлении.

По данным синоптиков, в ночь на 11 ноября будут заморозки в воздухе 0-2 градусов.

В Укргидрометцентре заявили о I («желтом») уровне опасности из-за ухудшения погоды.

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