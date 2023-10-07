Чемпионат мира по плаванию среди трансгендеров провалился

Главное: Чемпионат мира по плаванию среди трансгендеров отменен. Он никому не интересен.

Детали: Чемпионат мира по плаванию среди трансгендеров с треском провалился. В нём никто не участвовал, пишет Sky News.

Cоревнования в этой, недавно появившейся, категории, состоящие из заплывов на 50 и 100 метров всеми стилями, должны были стать частью Кубка мира по плаванию, который начался сегодня в Берлине.

Однако, по информации Международной федерации плавания, их отменили, потому что на участие никто не заявился.

Трансгендерам ранее запрещалось участвовать в крупных мероприятиях, таких как Олимпийские игры и чемпионаты мира.