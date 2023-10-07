Surf The Waves: скрытая игра обнаружена в Windows 11

Главное: В Windows 11 обнаружили новую мини-игру Surf The Waves. В нее можно играть в случае установки больших обновлений

Детали: В Windows 11 нашли скрытую мини-игру, теперь переустанавливать и обновлять ОС будет немного веселее, пишет The Verge

Игра называется Surf The Waves — по сути, это обновленная версия SkiFree, которую Microsoft выпустила более 30 лет назад. Игровой процесс бесконечен — он заканчивается только в случае, если игрок столкнётся с препятствием.

Windows 11 предлагает сыграть в Surf The Waves в случае установки больших обновлений или восстановления настроек из резервной копии, что может длиться до получаса.