Surf The Waves: скрытая игра обнаружена в Windows 11

Главное: В Windows 11 обнаружили новую мини-игру Surf The Waves. В нее можно играть в случае установки больших обновлений
Детали: В Windows 11 нашли скрытую мини-игру, теперь переустанавливать и обновлять ОС будет немного веселее, пишет The Verge
Главное: В Windows 11 обнаружили новую мини-игру Surf The Waves. В нее можно играть в случае установки больших обновлений
Детали: В Windows 11 нашли скрытую мини-игру, теперь переустанавливать и обновлять ОС будет немного веселее, пишет The Verge
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