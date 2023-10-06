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Новости > В ВОЗ заявили, что миру угрожает распространение еще одной заразы

В ВОЗ заявили, что миру угрожает распространение еще одной заразы

Александр Панько
06.10.23 16:38
139
В ВОЗ заявили, что миру угрожает распространение еще одной заразы

Главное: В ВОЗ пугают мир распространением лихорадки денге. Зараза быстро распространяется.

Детали: В ВОЗ бьют тревогу из-за распространения по миру лихорадки денге. Эксперты говорят, что в нынешнем десятилетии зараза станет серьезной угрозой на юге США, юге Европы и в некоторых частях Африки, так как глобальное потепление создаст условия для распространения комаров, переносящих эту инфекцию, сообщает Reuters.

В публикации говорится, что лихорадка денге долгое время является бедствием в большей части Азии и Латинской Америки, провоцируя двадцать тысяч смертей каждый год.

Подчеркивается, что уровень заболеваемости в мире уже вырос в восемь раз за последние 23 года, преимущественно из-за изменения климата, а также увеличения перемещения людей и урбанизации.

Уточняется, что многие случаи заражения остаются незарегистрированными.

В прошлом году в мире было зарегистрировано 4,2 миллиона  случаев заболевания, и представители ВОЗ предупредили, что в этом году ожидаются почти рекордные уровни инфицирования.

Информируется, что сейчас самую сильную вспышку за всю историю переживает Бангладеш, где жертвами заразы стали более тысячи человек.

Специалист ВОЗ по инфекционным заболеваниям Джереми Фаррар говорит: «Нам требуется активнее говорить о проблеме. Нужно подготовить страны к тому, как они будут справляться с дополнительной нагрузкой, которая  возникнет в будущем во многих крупных городах».

Прогнозируется: «Инфекция, скорее всего, взлетит и станет эндемической в некоторых частях США, Европы и Африки – во всех регионах, где уже наблюдалась ограниченная местная передача из-за глобального потепления, которое делает среду гостеприимной для комаров, которые ее распространяют. Все это окажет острую нагрузку на больницы во многих странах. Клиническая помощь нужна действительно интенсивная, она требует высокого соотношения медсестер и пациентов. Именно это становится большой проблемой в странах Африки».

В тему: Лихорадка денге все активней распространяется по миру.

Тэги: здоровье, мир, Всемирная организация здравоохранения, лихорадка денге

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