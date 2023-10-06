Распродажа «Динамо» зимой может продолжиться

Главное: Зимой киевское «Динамо» может продолжить продавать своих лидеров. Есть интерес в Турции.

Детали: Турецкое издание Hurriyet сообщает, что грядущей зимой киевское «Динамо» может продолжить продавать своих лидеров. Как известно, ранее нашу команду покинули Денис Гармаш и Сергей Сидорчук.

Информируется, что президент клуба Динамо Игорь Суркис не собирается удерживать в команде футболистов, которых хотят пригласить к себе зарубежные клубы при условии, что за них хорошо заплатят.

Ожидается, что уже в январе команду могут покинуть вратарь Георгий Бущан и полузащитник Виталий Буяльский.

Подчеркивается, что на них имеется спрос в Европе, в том числе среди клубов из Турции, Италии и Германии.

Так, на Георгия Бущана претендует «Галатасарай», готовый выложить за переход четыре миллиона евро.

Что касается Виталия Буяльского, то его в своих рядах хотят видеть «Бешикташ» и «Фенербахче».

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