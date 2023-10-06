Суд арестовал миллиардные активы олигархов Путина

Главное: Арестованы миллиардные активы олигархов Путина. Среди заблокированных активов — финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод.

Детали: Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, входящим в ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила СБУ в пятницу, 6 октября.

Указано, что решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми олигархи владели как конечные бенефициары или через подконтрольные офшорные компании. Общая стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд гривен.

«Среди заблокированных активов — финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод. Арест этого имущества не позволит российским владельцам „переписать“ его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины», — говорится в сообщении.

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