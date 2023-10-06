Группа экспертов ООН отправилась в село Гроза на Харьковщине

Главное: ООН направила группу экспертов в село Гроза. Представители организации пообщаются с жителями и пострадавшими, чтобы собрать больше информации о российской атаке.

Детали: Организация объединенных наций направила группу экспертов в село Гроза Харьковской области, подвергшееся ракетному удару РФ. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

По словам спикера УВКБ Элизабет Тросселл, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Турк «глубоко шокирован и осуждает эти убийства».

Она добавила, что эксперты организации пообщаются с жителями Грозы и пострадавшими, чтобы собрать больше информации об обстреле.

Детали: Ракетный удар по Грозе на Харьковщине: погибли 15% жителей села.