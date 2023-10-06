Белый дом хочет организовать очередную встречу Байдена и Си Цзиньпина, — WP

Главное: Белый дом планирует встречи Байдена и Си Цзиньпина в США. Лидеры стран постараются перезагрузить отношения, подчеркнули представители американской администрации.

Детали: Белый дом работает над организацией встречи президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Об этом 5 октября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителей американской администрации.

Саммит АТЭС в составе 21 страны пройдет 11-17 ноября.

По словам собеседников издания, Байден «с нетерпением» ждет встречи с китайским лидером, однако «еще ничего не подтверждено».

Ожидается, что ситуация прояснится во время визита в США министра иностранных дел Китая Ван И в ближайшие недели.

«Личная встреча станет первой между лидерами двух крупнейших экономик после того, как они встретились на полях саммита Группы 20 на Бали, Индонезия, в ноябре прошлого года. Там оба президента отметили важность дипломатии лицом к лицу и выразили надежду, что они смогут вернуть американо-китайские отношения в нормальное русло», — пишет газета.

Однако после того, как в феврале Байден приказал сбить китайский воздушный шар-шпион, связи между странами ухудшились еще больше.

Чтобы возобновить взаимодействие, четыре высокопоставленных чиновника администрации Байдена несколько раз посетили Пекин за последние месяцы, однако общение между военными Китая и США остается замороженным, несмотря на неоднократные попытки американской стороны изменить ситуацию.

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