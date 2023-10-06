Электронные повестки в Украине и блокировка банковских счетов уклонистов могут стать реальностью

Главное: Адвокат Андрей Межирицкий прокомментировал вероятность вручения электронных повесток и угрозу блокирования банковских карт.

Детали: Ситуацию с возможным появлением электронных повесток в Украине прокомментировал адвокат Андрей Межирицкий. Он напомнил, что по состоянию на данный момент повестка считается врученной, если за этот бумажный документ собственноручно расписался тот, кому она выписана.

«Для того, чтобы присылать повестки (относящиеся к мобилизации — Ред.) в электронном виде — для этого нужны изменения в законодательстве о мобилизации и военной службе, — говорит Андрей Межирицкий. — В таком случае это вполне возможно. Это может быть по аналогии с повесткой в суд. Что касается последней, то четко прописано, что человек сообщен должным образом, когда получил повестку в суд в электронном виде».

По словам Межирицкого, адвокатская и судебная практика свидетельствует о том, что в Украине очень часто отменяются штрафы из-за неявки в ТЦК по повестке: «ТЦК не всегда правы. Надо доказать, что повестка была вручена так, как предусмотрено законом. Очень много решений, когда суды отменяли штрафы за неявку по повестке».

Кроме этого, адвокат прокомментировал одно из опасений: что уклонистам после ряда нововведений на законодательном уровне могут блокировать банковские счета, счета ФОП: «Теоретически такое возможно, если электронные вызовы будут введены в законодательную плоскость. Если человек не явится по вызову, то будет нести административную ответственность. То есть так же, как сегодня человек получил повестку в бумажном виде, расписался и не явился. Ответственность — в виде штрафа. Сведения передаются в исполнительную службу. Далее, в случае его неуплаты, для нарушителя наступают последствия (ограничение ряда прав — Ред.)».