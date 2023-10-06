Назван лауреат Нобелевской премии мира 2023

Главное: Норвежский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира. Им стала иранская правозащитница Наргиз Мохаммади.

Детали: Норвежский нобелевский комитет объявил в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2023 год. Награда присуждена иранской правозащитнице и журналистке Наргиз Мохаммади. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Мохаммади удостоена премии с формулировкой «за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех».

Мохаммади также является вице-президентом Центра защитников прав человека (DHRC). Его возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади.

В мае 2016 года ее приговорили в Тегеране к 16 годам за создание и руководство «правозащитного движения, выступающего за отмену смертной казни».

А в BBC в 2022 году внесло ее в список из 100 женщин со всех уголков мира, которые вдохновляют и влияют на мир.

В этом году Нобелевская премия предусматривает денежный приз в 11 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов), диплом и золотую медаль.

К слову, Нобелевскую премию мира 2022 получили белорусский правозащитник Алесь Бяляцкий, российская группа Мемориал и украинская организация Центр гражданских свобод. Тогда ее восприняли как резкий упрек авторитарному правлению президента России Владимира Путина.

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