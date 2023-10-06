Всемирный банк улучшил прогноз для Украины

Главное: Всемирный банк прогнозирует положительный рост экономики Украины на 3,5% на фоне войны.

Детали: Всемирный банк ожидает, что рост ВВП Украины в 2023 году достигнет 3,5% — после резкого падения на 29,1% в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России. Об этом говорится в выводах экономического обзора ВБ, обнародованных в четверг, 5 октября.

Отмечается, что благодаря более стабильным поставкам электроэнергии, увеличению государственных расходов, постоянной поддержке доноров, лучшему урожаю и переориентации части экспорта на западные границы — экономика Украины вырастет в этом году, вероятно, на 3,5% после падения на 29,1% в прошлом году.

Темпы экономического роста в странах с переходной экономикой и развивающихся странах в регионе Европы и Центральной Азии пересмотрены в сторону увеличения до 2,4% на 2023 год.

Ускорение роста отражает улучшение прогнозов для Украины, подвергшейся влиянию войны, стран Центральной Азии, Турции и России. Ожидается, что объем регионального производства, за исключением России и Украины, вырастет на 3% в 2023 году. Тем не менее, темпы роста остаются низкими по сравнению с долгосрочными средними показателями пандемии.

Ожидается, что в 2024-2025 годах рост составит 2,6% в год на фоне слабого роста в Европейском Союзе (наибольшем торговом партнере региона), высокого уровня инфляции, более строгих финансовых условий и последствий российского вторжения в Украину.

В этом году экономика Турции вырастет на 4,2%, что отражает снижение политической неопределенности и устойчивый потребительский спрос. В России стремительный рост государственных расходов и устойчивое потребление, вероятно, приведет к росту на 1,6% в 2023 году, который замедлится до 1,3% в 2024 году и 0,9% в 2025 году из-за ограниченности производственных мощностей и замедления потребительского спроса.

В Центральной Азии ожидается увеличение роста до 4,8% в текущем году и в среднем на уровне 4,7% в 2024 и 2025 годах при условии замедления инфляции.

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