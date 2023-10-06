Кличко уверяет, что Киев полностью готов к отопительному сезону

Главное: Киев подготовился к отопительному сезону. В этом заверил Виталий Кличко.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко уверяет, что украинская столица полностью готова к отопительному сезону. Жителям города поведали, чего ждать с наступлением холодов.

Градоначальник отметил: «Даже в этих сложных условиях город выполнил все запланированные и необходимые для старта отопительного сезона работы. Учитывая риски военного положения. Около ста котельных столицы обеспечены возможностями оперативного переключения на работу от генераторов. Такую же возможность имеют 150 бюветных комплексов».

По его словам, Киев купил 23 мобильных передвижных котельных, которые, в случае необходимости, обеспечат на определенный период теплом медицинские учреждения, школы и сады, пункты обогрева.

Сообщается, что, готовясь к зиме, в городе устранили более трех тысяч повреждений на сетях и заменили более шестидесяти километров теплосетей.

Подчеркивается, что все дома, которые обслуживаются коммунальными управляющими компаниями, готовы к подаче тепла.

Было сказано: «Все жилые дома, которые находятся в обслуживании коммунальных управляющих компаний, получили акты готовности к зиме. То есть готовы к подаче тепла. Призываю других управителей, в том числе ОСББ и ЖЭК, также позаботиться о получении этих актов. Город в этом плане будет всячески помогать, чтобы у всех без исключения дома не имели проблем с запуском тепла».

Информируется, что в Киеве продолжают ликвидировать последствия российских обстрелов критической инфраструктуры, запланированные работы будут выполнены до конца года.

Виталий Кличко добавил: «То есть Киев провел необходимые технические и организационные мероприятия и готов к старту отопительного сезона. Но я еще раз призываю всех ответственных лиц на местах уяснить его сложность, мобилизовать силы и ресурсы».

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