Пентагон стремится продлить помощь Украине

Главное: Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ведомство продолжит сотрудничать с Конгрессом для возобновления помощи Украине. В настоящее время в бюджете осталось 5,4 млрд долларов в поддержку Украины.

Детали: Министерство обороны США намерено активно взаимодействовать с Конгрессом США, чтобы поскорее возобновить военную поддержку Украины в борьбе с захватчиком. Об этом в четверг, 5 октября, заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, пишет Укрінформ.

«Нам понадобится финансирование от Конгресса. Мы продолжим сотрудничать с Конгрессом, с представителями обеих партий, чтобы отстоять нужное нам финансирование», — сказал Райдер.

Он также напомнил, что в настоящее время в бюджете осталось 5,4 млрд долларов в поддержку Украины, а также около 1,6 млрд долларов на пополнение запасов Пентагона, использованных в пакетах помощи Украине.

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