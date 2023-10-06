Украинцам рассказали, чего ждать от курса гривны в ближайшие дни

Главное: Что будет с курсом гривны в ближайшие дни? Ответ дали в НБУ.

Детали: Председатель НБУ Андрей Пышный поведал, чего ждать от курса гривны в ближайшие дни. По его словам, накануне, в четверг, 5 октября, финансовый регулятор снизил объемы продаж валюты на межбанковском валютном рынке.

Отмечается, что ситуация нормализуется.

Было сказано: «Во второй половине дня гривна несколько укрепилась, а чистые интервенции НБУ по продаже валюты были даже ниже их среднедневного объема в сентябре, до введения управляемой гибкости курса».

Сообщается, что НБУ совершил интервенцию по покупке валюты, ограничивая, как и обещал, колебания обменного курса в обе стороны.

Он добавил: «Ожидаем, что нервозность на рынке окончательно исчезнет уже в ближайшие дни».

Украинцам поведали, что ситуация в наличном сегменте не вызывает беспокойства, гривна несколько укрепилась.

Резюмируется, что курс продажи наличной гривны в небанковских финансовых учреждениях по состоянию на вечер 4 октября составил около 38,25 гривен за доллар, а по состоянию на 5 октября был 38,20 гривен за доллар.

В тему: Стало известно, как НБУ сейчас поддерживает курс гривны.