Путин лицемерно заявил, что Россия не начинала войну в Украине

Главное: Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Россия не начинала войну в Украине. По его словам, она пытается ее закончить.

Детали: Россия не начинала войну против Украины. С таким заявлением в четверг, 5 октября, выступил президент РФ Владимир Путин на фоне удара россиян по селу Гроза Харьковской области, где погибло более 50 мирных жителей.

«Россия не начинала войну в Украине, а пытается ее закончить», — сказал цинично хозяин Кремля на пленарном заседании международного дискуссионного клуба Валдай.

Он обвинил Украину в якобы запугивании жителей Крыма, а также в бомбардировках и обстрелах оккупированного россиянами Донбасса.

«Пока на Донбассе до начала „спецоперации“ гибли люди, дети, никто на Западе не обращал внимания и не плакал за ними», — сказал Путин, забыв сказать, что после начала «СВО» его армия уничтожает населенные пункты на Донбассе и на юге Украины.

По его версии, у России «нет никаких интересов с точки зрения отвоевания каких-либо территорий».

«Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее. Речь о принципах, на которых будет базироваться новый миропорядок», — сказал Путин и помечтал на тему того, что перед Россией стоит «задача строительства нового мира».

Также он подверг критике США, которые вроде бы навязывают свои правила другим странам.

«Нужно жить по „правилам“, каким правилам? Наши коллеги из США не просто устанавливают такие правила, а еще и поучают, кто и как должен их выполнять. Кто и как должен вести себя. Это проявляется в хамской форме — „вы должны, вы обязаны“. Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право предупреждать кого-то?», — заявил Путин.

На слова президента России уже отреагировали в Украине. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Telegram, что правильным решением будет «жесткая скамья подсудимых лично для Путина».

«Субъект „Путин“ в своей очередной „людоедской валдайской речи“ цинично заявляет: „Я не начинал ни одной так называемой войны в Украине“. И делает он это на фоне умышленного авиационного удара по больнице в Херсоне и умышленного ракетного удара по гражданскому кафе на Харьковщине с одномоментным убийством большого количества гражданских», — отметил он.

По его мнению, Путин демонстрирует классическое поведение оголтелого преступника, умышленно ворвавшегося в чужую суверенную страну ради единственной цели — масштабного уничтожения украинцев и масштабного разрушения всего украинского.

«Какое правильное решение? Жесткая скамья подсудимых лично для Путина. Как? Ускорение поставок оружия Украине», — резюмировал Подоляк.

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