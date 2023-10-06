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Новости > Арестович: Забудьте про Крым и Донбасс, а если будете себя хорошо вести, поговорим про НАТО и ЕС

Арестович: Забудьте про Крым и Донбасс, а если будете себя хорошо вести, поговорим про НАТО и ЕС

Александр Панько
06.10.23 08:38
164
Арестович: Забудьте про Крым и Донбасс, а если будете себя хорошо вести, поговорим про НАТО и ЕС

Главное: Алексей Арестович считает, что Запад будет заставлять Украину подписать мир без Крыма и Донбасса. А если Зеленский откажется подписывать, его заставят провести выборы.

Детали: Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Запад будет заставлять Украину подписать мир без Крыма и Донбасса. Об этом он заявил в эфире у Дмитрия Гордона.

Арестович считает, что Украине скажут: «Забудьте про Крым, Донбасс».
 
«А если будете себя хорошо вести, всерьез поговорим про НАТО и ЕС. Но с такой коррупцией, как у нас, никакого НАТО не будет», — добавил он.
 
По мнению бывшего советника Ермака, если Зеленский откажется подписывать, его заставят провести выборы.
 
«Будут искать трезвого человека, способного рационально оценивать происходящее и который подпишет. Другой картины пока не складывается», — сказал Арестович.

Тэги: Крым, Донбасс, Алексей Арестович

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