Арестович: Забудьте про Крым и Донбасс, а если будете себя хорошо вести, поговорим про НАТО и ЕС

Главное: Алексей Арестович считает, что Запад будет заставлять Украину подписать мир без Крыма и Донбасса. А если Зеленский откажется подписывать, его заставят провести выборы.

Детали: Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Запад будет заставлять Украину подписать мир без Крыма и Донбасса. Об этом он заявил в эфире у Дмитрия Гордона.

Арестович считает, что Украине скажут: «Забудьте про Крым, Донбасс».

«А если будете себя хорошо вести, всерьез поговорим про НАТО и ЕС. Но с такой коррупцией, как у нас, никакого НАТО не будет», — добавил он.

По мнению бывшего советника Ермака, если Зеленский откажется подписывать, его заставят провести выборы.

«Будут искать трезвого человека, способного рационально оценивать происходящее и который подпишет. Другой картины пока не складывается», — сказал Арестович.