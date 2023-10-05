В ООН рассказали, сколько мирных жителей ежедневно гибнет в Украине

Главное: Отчет ООН за полгода показал, что в результате боевых действий в Украине ежедневно погибали шесть мирных жителей. 20 человек получали ранения.

Детали: С 1 февраля по 31 июля текущего года в результате боевых действий в Украине погибли по меньшей мере 1028 мирных жителей и были ранены 3593 человека. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль на брифинге в Киеве 4 октября, передает Интерфакс-Украина.

«То есть в среднем ежедневно погибали почти шесть мирных жителей и 20 получали ранения. Большинство жертв, 86%, были на территории, контролируемой правительством, и, следовательно, вероятно, это было следствием атак, совершенных Российской Федерацией», — сказала она.

Оружие взрывного действия с большой площадью стало причиной более 90% жертв. При этом зафиксировано значительное количество жертв среди гражданского населения в результате применения системы залпового огня. Кассетные боеприпасы также стали причиной жертв среди гражданского населения на территории, контролируемой правительством Украины.

Белль также отметила, что с начала июля, по меньшей мере, 25 российских атак повредили или разрушили инфраструктуру, связанную с экспортом зерна.

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