Зеленский приехал в Испанию на саммит ЕС

Главное: Владимир Зеленский прибыл в Испанию, где примет участие во встрече лидеров государств Евросоюза. Глава государства анонсировал важные двусторонние встречи и плодотворный день для Украины и всей Европы.

Детали: Президент Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров государств Евросоюза в испанской Гранаде, которая пройдет в четверг, 5 октября. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

По его словам, Украина наравне с другими нациями в общем европейском доме будет участвовать в саммите ради безопасности и стабильности на континенте. Он анонсировал работу в общих форматах и важные двусторонние встречи.

«Ключевое для нас, особенно перед зимой — усиление ПВО, и уже есть основа для новых договоренностей с партнерами. Готовимся их подтвердить и реализовать», — сообщил Зеленский.

Президент отметил, что ведется работа над усилением имеющейся в Европе архитектуры безопасности, в частности региональной, и у Украины есть веские предложения.

«Отдельное внимание — Черноморскому региону и совместной работе ради глобальной продовольственной безопасности и защиты свободы мореходства. Этот день должен быть плодотворным для Украины и всей Европы», — добавил Зеленский.

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