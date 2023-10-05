У Италии возникли проблемы с поставкой военной помощи Украине

Главное: Проблемы возникли у Италии с поставкой восьмого пакета военной помощи Украине. Не хватает ресурсов.

Детали: Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что у его страны возникли проблемы с поставкой Украине восьмого пакета военной помощи. По его словам, сейчас он является лишь декларацией о намерениях, так как существует дефицит соответствующих ресурсов.

Чиновник отметил: «Готовность отправить восьмой пакет есть. Но его не существует, потому что пока не будет списка материалов, это только декларация о намерениях».

Уточняется: «Поставки вооружений связаны с проверкой их наличия у министерства, чтобы посмотреть, что мы можем дать, не ставя под угрозу уровень обороноспособности Италии».

Глава ведомства сказал: «Италия сделала много, уделив большое внимание системам противовоздушной обороны. Проблема в том, что у вас нет неограниченных ресурсов. С этой точки зрения, Италия сделала почти все, что могла, дальнейшего пространство еще есть немного».

Добавим, что ожидалось, что восьмой пакет военной помощи Италии Украине может быть готов к концу 2023-го года.

Говорилось, что в списке не только летальное оружие, но и техника, возможно, очки ночного видения. Также поставка может касаться зенитных систем или боеприпасов и средств борьбы с дронами.

Ранее Италия совместно с Францией согласилась направить Украине современную систему ПВО Samp-T.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 280 470 солдат.