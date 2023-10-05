Стало известно, как НБУ сейчас поддерживает курс гривны

Главное: НБУ поддерживает курс гривны. Стало известно, что для этого делается.

Детали: Председатель НБУ Андрей Пышный рассказал, что делается для поддержки курса гривны. По его словам, спрос на межбанковском валютном рынке накануне, в среду, 4 октября, был более сдержанным по сравнению с первым днем после перехода в режим управляемой гибкости обменного курса, а интервенции финансового регулятора снизились более чем вдвое.

Говорится: «Рынок постепенно убеждается в серьезности наших намерений удержать устойчивость курса и позволять лишь незначительные колебания. Ожидаем, что спрос постепенно стабилизируется. Могу лишь повторить, что для нас приоритетной задачей сохранение курсовой устойчивости».

Отмечается, что гривна на межбанковском валютном рынке остается дороже, чем на момент введения управляемой гибкости курса: 36,6 гривен за доллар против около 36,9 гривен за доллар (официальный курс + 1%) на утро вторника, 3 октября.

За день она ослабла всего лишь на копейку или на 0,03%.

Подчеркивается, что резкого скачка наличного курса в небанках также не произошло, а в банках он почти не изменился.

Информируется: «Сегодня курс продажи валюты в небанковских финучреждениях даже несколько укрепился: с 38,37 гривен за доллар до 38,25 гривен за доллар».

Сообщается, что НБУ внимательно следит за ситуацией и держит руку на пульсе валютного рынка.

Резюмируется: «И у нас есть достаточно ресурсов, инструментов и желания, чтобы этот пульс оставался стабильным».

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