Секс-скандал в Израиле: еврейские девушки-военные устроили интим с палестинским заключенным

Главное: Девушки из Армии обороны Израиля подозреваются в интимных отношениях сексуального характера с палестинским заключенным (террористом).

Детали: Пятеро девушек из ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), служивших тюремными надзирателями во время прохождения срочной службы, подозреваются в интимных отношениях сексуального характера с палестинским заключенным. Это террорист, приговоренный к пожизненному заключению за убийства израильтян.

Мировой суд Петах-Тиквы наложил запрет на многие детали дела, включая местонахождение тюрьмы.

Вскоре после того, как стало известно об инциденте, командующий тюремной службой Израиля Кэти Перри и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что все женщины-солдаты ЦАХАЛ «немедленно прекратят» работать надзирателями в тюрьмах безопасности.

Согласно открытым источникам, первоначально была задержана одна надзирательница. Ее допрашивали на предмет обмана доверия и мошенничества. Сообщается, что она предположительно установила связи с заключенным, членом ФАТХ, осужденным за участие в террористической атаке в центре Израиля, которая привела к гибели мирных жителей. Далее девушка «сдала» еще четверых коллег по службе.

Согласно первоначальным выводам Управления тюрем, у заключенного в камере якобы был телефон, по которому он мог поддерживать связь с женщинами и обмениваться фотографиями.

И хотя задержанная первоначально показала, что заключенный угрожал ей и принуждал вступить в половую связь, у следствия есть подозрение в обратном − все было по согласию.