Винницкой суд оправдал украинца, который отказался воевать

Главное: В Винницкой области суд оправдал военнообязанного за отказ воевать. По словам мужчины, заявление об отказе от прохождения службы посоветовали написать работники военкомата.

Деьали: Липовецкий районный суд Винницкой области оправдал местного жителя, обвиняемого в уклонении от мобилизации. Согласно приговору суда, уроженец пгт Липовец признан годным к несению военной службы и 24 февраля этого года прибыл с вещами в военкомат.

По его словам, работники учреждения заявили, что если он боится, то может написать заявление об отказе. Также мужчине сказали, что он не подходит, потому что нигде не служил.

Военнообязанный на это ответил, что хочет воевать, но не может, потому что имеет больные ноги и плохо ходит, а врачи на его замечания не обратили внимания.

Будучи пьяным, он в течение трех часов ожидал автобус на отправку, а затем на предложение работников военкомата написал заявление.

Мужчину обвинили в том, что он отказался от прохождения военной службы, подав письменное заявление начальнику военкомата. В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал.

В приговоре идет речь о том, что прокурором не предоставлено суду никаких доказательств, кроме этого заявления, которое вообще опровергает выдвинутое обвинение.

В частности отмечается, что указанный мужчина присутствовал в поименных списках военнообязанных и резервистов от 23 февраля — в отметках значится «пьяный». Именно на эту дату он и был вызван по повестке.

«То есть, согласно предоставленным доказательствам, мужчина мог избежать или отказываться от отправки в ВСУ именно 23 февраля, а не 24-го, поскольку доказательств, что его в этот день вызвали или включали в какую-то команду на отправку суду не предоставлено. А сама по себе подача заявления 24 февраля не может свидетельствовать об уклонении от мобилизации», — говорится в документе.

Суд оправдал военнообязанного, решив, что его вина не доказана. На приговор может быть подана апелляция.

В тему: Решение суда о незаконности мобилизации в Украине обжаловать не получилось.