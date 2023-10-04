Глава Евросовета рассказал, когда Украина может стать членом ЕС

Главное: По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, уже в 2030 году Украина может стать полноценным членом ЕС. Если обе стороны выполнят поставленные перед ними условия.

Детали: Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Spiegel.

«Украина может присоединиться к Евросоюзу в 2030 году, если обе стороны сделают свою домашнюю работу. Украина и другие страны-кандидаты должны провести реформы, бороться с коррупцией и выполнить требования касательно модернизации законодательства. ЕС необходимо четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, каковы наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги. И нам необходимо ускорить процессы принятия решений», — отметил Мишель.

Он также подчеркнул, что это не будет легким процессом. Но, по его словам, ЕС больше не может терять время.

«Процветающая и безопасная Украина — в наших интересах. Их недавнее сопротивление России показало, что Украина принадлежит ЕС. И скоро, а не когда-нибудь. В свою очередь, ЕС также докажет, что способен на геополитические действия», — добавил глава Евросовета.

Отметим, что главы государств и правительств ЕС обсудят в пятницу в Гранаде, Испания, желание Украины начать переговоры о вступлении в ЕС до конца года.

В тему: Зампред Европарламента Катарина Барли заявила, что вступление Украины в ЕС невозможно до 2029 года.