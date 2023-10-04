Украина на всякий случай держит запасы трансформаторов за границей

Главное: Украина готовится к новым возможным российским атакам на свою энергетическую систему. Иностранные трансформаторы пока будут храниться в Польше и Румынии.

Детали: Украина заказала новые высоковольтные трансформаторы для замены уничтоженных в результате российских обстрелов минувшей зимой. Иностранные трансформаторы пока будут храниться в Польше и Румынии. Об этом сообщает TheEconomist.

«Было заказано 100 новых высоковольтных трансформаторов, половина из которых будет произведена внутри страны, а половина — закуплена за границей. Но нападения на украинские заводы привели к тому, что фактически было сделано мало отечественных. Иностранные трансформаторы будут сохраняться в Польше и Румынии до тех пор, пока они не потребуются», — говорится в материале.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, страна готовится к новым возможным атакам на свою энергетическую систему, но она гораздо уязвимее, чем была в прошлом году, ведь больше не имеет избыточных мощностей, а запасного оборудования мало.

Вместе с тем украинские инженеры нашли «мудреные» схемы распределения электроэнергии и оборудования по стране.

К тому же после проведения модернизации в Украине осталось много старых, но только недавно выведенных из эксплуатации трансформаторов, которые можно снова подключить в случае необходимости.

Как пишет издание, ущерб, нанесенный российскими атаками прошлой зимой, был огромным. Согласно отчету Программы развития ООН, в апреле 2023 года мощности по производству электроэнергии сократились на 51% по сравнению с периодом до вторжения России в феврале 2022 года.

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