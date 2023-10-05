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Новости > Единый электронный реестр военнообязанных Украины «Оберіг» наполнен почти на 100%

Единый электронный реестр военнообязанных Украины «Оберіг» наполнен почти на 100%

Александр Панько
04.10.23 15:00
430
Единый электронный реестр военнообязанных Украины «Оберіг» наполнен почти на 100%

Главное: В Украине уже работает Единый электронный реестр военнообязанных «Оберіг». Он наполнен уже более чем на 90%.

Детали: Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине уже вовсю работает Единый электронный реестр военнообязанных «Оберіг». Его слова цитирует «Эспрессо ТВ».

Чиновник сказал, что его ведомство ожидает видения новой команды министерства обороны по данному вопросу.

Было отмечено: «Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования защиты к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, который не имеет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки сенситивной информации».

Уточняется, что данный Е-реестр уже наполнен более чем на 90%, однако, по его словам, имеются вопросы сервисов на базе «Оберіга» и какими они будут.

В тему: В Украине планируют отменить призыв в армию.

Тэги: общество, война, мобилизация, новости Украины, электронный реестр военнообязанных

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