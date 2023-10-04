В Дії появилась важная услуга для вкладчиков обанкротившихся банков

Главное: В Дії появилась услуга возврата средств вкладчиков обанкротившихся банков. Сейчас услуга доступна для вкладчиков 34 обанкротившихся банков.

Детали: В приложении Дія запустили услугу возврата средств для вкладчиков обанкротившихся банков. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, теперь украинцам не нужно ходить в банки и тратить лишнее время для того, чтобы получить гарантированное возмещение из обанкротившихся банков.

«Из любого поселка или городка подаете заявление в Дію и получаете деньги на свой счет в течение трех дней», — отметил Федоров.

Он добавил, что сейчас услуга доступна для вкладчиков 34 обанкротившихся банков. Всего сейчас 1,4 млн. счетов на 3,2 млрд. гривен, которые необходимо возместить.

В тему: В Дії появилась важная услуга для предпринимателей.