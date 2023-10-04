Во Львове «скорая» сбила ребенка

Главное: Во Львове водитель кареты скорой помощи совершил наезд на подростка. В результате ДТП 13-летний местный житель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Детали: Во Львове в результате наезда «скорой помощи» травмирован 13-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 3 октября на улице Шевченко во Львове. Водитель кареты скорой помощи, 45-летний житель одного из сел Яворивского района, двигаясь с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом, совершил наезд на пешехода, 13-летнего местного жителя.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения возбуждено уголовное производство. Водителю грозит до трех лет ограничение свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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