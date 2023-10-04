Определились две страны, которые проведут футбольный Евро-2028

Главное: Футбольный Евро-2028 проведут Великобритания и Ирландия. У них не осталось конкурентов.

Детали: Футбольный чемпионат Европы 2028-го года проведут Великобритания и Ирландия. Об этом информирует ВВС.

Дело в том, что они остались единственными претендентами на проведение турнира.

Произошло этого после того, как Турция отказалась от своих претензий на это право, чтобы побороться с совместной заявкой вместе с Италией на Евро-2032.

Стоит добавить, что официальное решение по хозяевам двух грядущих турниров будет принято уже 10 октября после заседания УЕФА в Ньоне.

Примечательно, что пока не ясно, попадут ли напрямую на Евро-2028, как это дает право странам-организаторам турнира, сборные всех пяти стран, которые оказались в заявке Королевства Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия и Северная Ирландия.

Ранее, весной, были оглашены стадионы, которые примут матчи турнира: «Кейсмент Парк» (Белфаст, 34 500 зрителей), «Дублин Арена» (51 711 зрителей), «Этихад» (Манчестер, 61 000 зрителей), «Бремли-Мур» Док (Ливерпуль, строительство завершится в 2024-м году, 52 679 зрителей), «Хэмпден Парк» (Глазго, 52 032 зрителя), «Миллениум» (Кардифф, 73 952 зрителя), «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл, 52 305 зрителей), «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, 62 322 зрителя), «Вилла Парк» (Бирмингем, 52 190 зрителей) и «Уэмбли» (Лондон, 90 652 зрителя).

Резюмируем, что на право принять Евро-2028 также претендовали Дания, Фарерские острова, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция (совместно), Румыния, Греция, Болгария и Сербия.

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