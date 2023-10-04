Стало известно, сколько денег рассчитывает получить НБУ от США до конца года

Главное: НБУ планирует получить от США до конца года еще 3,3 миллиарда долларов. Эта сумма поможет увеличить резервы.

Детали: До конца 2023-го года НБУ планирует получить от США еще 3,3 миллиарда долларов, которые укрепят резервы нашей страны. Об этом поведал заместитель главы финансового регулятора Сергей Николайчук, которого цитирует издание Forbes Ukraine.

По его словам, в этом году Украина рассчитывала получить от западных партнеров 42 миллиарда долларов в виде помощи.

Уточняется, что большую часть этих объемов наша страна уже получила.

Финансист сказал: «Предполагаю, что риски для этой цифры смещены в сторону больших объемов, потому что рассчитываем, что эти 3,3 миллиарда долларов от США в четвертом квартале мы все же сможем получить».

Информируется, что в июле НБУ прогнозировал уровень международных резервов Украины на конец года на уровне 38,3 миллиардов долларов, с учетом того, что в четвертом квартале они упадут с текущего уровня 40 миллиардов долларов.

Отмечается, что сейчас НБУ планирует пересмотреть прогноз в сторону увеличения.

Говорится и о том, что НБУ ожидает больших расходов из резервов для поддержания баланса на валютном рынке после отказа от фиксированного курса гривны к доллару.

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