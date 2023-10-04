Объявлены лауреаты Нобелевской премии-2023 по химии

Главное: Ученые Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов стали лауреатами Нобелевской премии в области химии. Их наградили за открытие и разработку квантовых точек, наночастиц настолько мелких, что их размер определяет их свойства.

Детали: Нобелевский комитет сегодня, 4 октября, объявил лауреатов Нобелевской премии в области химии. Ими стали ученые Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов «за открытие и синтез квантовых точек». Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Отметим, что наночастицы и квантовые точки используются в светодиодных лампах и телевизионных экранах. Также они могут использоваться в хирургических операциях по удалению раковых тканей.

Интересно, что за несколько часов до объявления нобелевских лауреатов по химии Шведская королевская академия наук разослала письмо, в котором назвала имена обладателей премии. Журналисты издания Reuters предположили, что письмо было отправлено по ошибке.

Ученых наградили за открытие и разработку квантовых точек, наночастиц настолько мелких, что их размер определяет их свойства.

Эти частицы обладают уникальными свойствами и распространяют свой свет от экранов телевизоров и светодиодных ламп. Они катализируют химические реакции и их четкий свет может осветить ткань опухоли для хирурга.

Исследователи в основном использовали квантовые точки для создания цветного света. Они считают, что в будущем квантовые точки могут способствовать созданию гибкой электроники, миниатюрных датчиков, более тонких солнечных батарей и возможно зашифрованной квантовой связи.

В тему: Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике.